Durante la puntata del 23 maggio di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha ammesso di aver rinunciato a un suo abitudine. Nella stessa serata, Martina è tornata a esibirsi in pista, ballando davanti al pubblico. Lo show ha visto gare tra concorrenti, performance di artisti e l’intervento del conduttore. La trasmissione ha mantenuto il suo ritmo con momenti di intrattenimento e spettacolo dal vivo.

La puntata del 23 maggio di Affari Tuoi conquista, ancora una volta, il pubblico con un mix di perfetto fra il gioco dei concorrenti, le esibizioni dei protagonisti dello show e la bravura di Stefano De Martino. Affari Tuoi, Virginia perde tutto sul finale. A giocare la puntata del 23 maggio di Affari Tuoi è Virginia del Friuli Venezia Giulia. La concorrente ha raccontato a Stefano De Martino di essere originaria di Martignaccio, paese in provincia di Udine, e di lavorare come sviluppatrice sito web ed esperta di comunicazione. La pacchista, presente da quasi 30 puntate nello show, ha deciso di giocare la sua partita accompagnata dal compagno Gabriele. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino confessa di aver fatto un fioretto e Martina torna a ballare

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