Affari Tuoi Stefano si scatena con Martina | De Martino non vuole smettere di ballare con lei

Durante la puntata di domenica 17 maggio di Affari Tuoi, si è assistito a un momento di vivacità tra Stefano e Martina, con Stefano che si è lasciato andare a un comportamento molto energico. Nel corso della trasmissione, non sono mancati i momenti di allegria e tensione, mentre i concorrenti si sono sfidati per aggiudicarsi il montepremi di 300 mila euro. La serata ha visto protagonisti anche altri concorrenti, tra cui Alice e Cristiano, che hanno cercato di conquistare il premio principale con una performance musicale.

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La puntata di domenica 17 maggio di Affari Tuoi è stata serena e divertente. I protagonisti di serata sono stati Alice e Cristiano che, sulle note di Ma tu vulive a’ pizza, hanno tentato l’assalto ai 300mila euro. Il tutto con a corredo il solito show messo in piedi da Ste fano De Martino ed Herbert Ballerina. Stavolta, però, a prendere parte allo spettacolo è stata anche Martina Miliddi. Stefano e Martina. Quello di Alice è stato un buon percorso, come dimostrano i 35mila euro offerti al primo colpo dal Dottore. Molto presto nella sua gara ha poi trovato il pacco “ballerina”, che ha spinto Herbert a lamentarsi d’istinto. Il motivo? Gli è toccato raggiungere il centro dello studio e ballare al fianco di Martina Miliddi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano si scatena con Martina: De Martino non vuole smettere di ballare con lei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Herbert Ballerina SPIAZZA tutti: 'Assomiglio alle STAR!' Finale SHOCK con De Martino Sullo stesso argomento Affari Tuoi, Stefano De Martino torna a ballare: l’incredibile duetto con MartinaL’ultima del mese di aprile è stata una puntata a dir poco sorprendente per Affari Tuoi che, per Stefano De Martino, ha segnato un ritorno alle... Affari Tuoi: Martina Miliddi, la rivelazione sul rapporto con Stefano De MartinoCresce la popolarità di Martina Miliddi, volto sempre più riconoscibile del piccolo schermo grazie alla sua presenza in Affari Tuoi di Stefano De... stefano de martino potrebbe fare la cosa più divertente del mondo e fare partire DEVI STARE CALMA CALMA CALMA ogni volta che ad affari tuoi si apre un pacco blu x.com Affari tuoi, De Martino incanta con la coreografia a sorpresa, poi il disastro di Alice: a casa a mani vuoteNella nuova puntata del 17 maggio gioca Alice che sogna fino in fondo 300mila euro ma torna a casa a mani vuote dopo averne rifiutato 75mila. De Martino incanta con la coreografia a sorpresa ... libero.it Affari tuoi, De Martino non gradisce lo scherzo di Herbert e difende Martina Miliddi: poi si finisce in lacrimeNella nuova puntata del 15 maggio gioca Giuseppe che porta a casa 20mila euro. De Martino bacchetta Herbert a seguito di uno scherzo non gradito ... libero.it