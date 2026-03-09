La AEW ha annunciato il lancio di MyAEW, una nuova piattaforma di streaming creata insieme a Kiswe. La piattaforma permette ai fan italiani e di altre regioni di seguire eventi in diretta e di accedere a contenuti on-demand. La disponibilità di MyAEW si rivolge a chi vuole seguire le gare e i programmi della AEW senza essere negli Stati Uniti o in Canada.

La AEW ha annunciato la nascita di MyAEW, una nuova piattaforma di streaming realizzata in collaborazione con Kiswe, pensata per offrire ai fan al di fuori di Stati Uniti e Canada l’accesso a eventi in diretta e contenuti on-demand. Come funziona MyAEW e cosa offre. MyAEW si presenta come un hub digitale che punta a diventare il punto di riferimento per la community della AEW nel mondo. La piattaforma promette accesso ai migliori match, contenuti dietro le quinte e materiale esclusivo in formato digitale. È inoltre previsto un canale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) con contenuti gratuiti supportati da pubblicità, accessibile ai fan di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Lanciata MyAEW, la nuova piattaforma streaming anche per i fan italiani

