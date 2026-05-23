AEW | Darby Allin prossimo alle nozze

Darby Allin si prepara a sposarsi, mentre continua ad affrontare sfide estreme sul ring. Recentemente, è stato coinvolto in un incidente che ha richiesto un intervento medico dopo un attacco durante uno spettacolo. Le sue condizioni sono state stabilizzate, ma l’evento ha attirato l’attenzione dei fan e dei media. Intanto, Allin si concentra sui preparativi per il matrimonio, mantenendo alta l’attenzione sulla sua carriera professionale.

Le sfide estreme per Darby Allin sono come il pane quotidiano: che si tratti di un sick bump su dei tavoli o di scalare l’ Everest, nulla è troppo extreme per il trentatreenne originario di Seattle che ha rivelato di essere prossimo a compiere uno dei passi più ‘umani’ del mondo, ovvero convolare a nozze con la sua fidanzata storica. Ospite del Jim Kerr Rock & Roll Morning Show il discepolo dell’icona Sting ha rivelato la data delle imminenti nozze, ma ha anche parlato del percorso di vita insieme alla sua fidanzata e futura moglie. Quando si sposa Darby Allin. La data fissata è quella del 27 giugno, quindi tra circa un mese. Ma Allin ha anche raccontato come lui e la sua fidanzata si conoscano fin dai tempi del liceo, ricordando anche un momento molto brutto nella vita di lei. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Darby Allin vs RUSH | AEW Dynamite, 3/25/26

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