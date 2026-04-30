AEW | Darby Allin batte Brody King e mantiene il titolo mondiale

Durante l’episodio di Dynamite trasmesso il 29 aprile all’EagleBank Arena di Fairfax, Darby Allin ha affrontato Brody King in un incontro valido per il titolo mondiale. Allin ha conquistato la vittoria, mantenendo così la cintura di campione. La serata si è conclusa con il wrestler che ha festeggiato il risultato, consolidando la sua posizione nella categoria principale.

L’episodio di Dynamite del 29 aprile, andato in scena all’ EagleBank Arena di Fairfax (Virginia), si è chiuso con un’altra serata da guerriero per Darby Allin. Il main event è nato in apertura di puntata: subito dopo il match per il TNT Title, Brody King si è presentato sulla rampa con il microfono in mano per avvisare il campione che non sarebbe sopravvissuto e per dire a Kevin Knight che la settimana successiva avrebbe affrontato il “ nuovo campione del mondo “, non Darby. A due settimane dalla vittoria del titolo conquistato ai danni di MJF, Allin si è quindi trovato davanti un avversario di stazza imponente. Una difesa fisicamente brutale.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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