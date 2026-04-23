Dopo la vittoria del titolo mondiale AEW contro MJF la scorsa settimana, Darby Allin non ha avuto un attimo di tregua, visto che il 22 aprile, durante la puntata di “AEW Dynamite”, ha difeso per la prima volta il titolo contro Tommaso Ciampa. MJF è intervenuto chiedendo di essere lui a combattere, ma Darby ha rifiutato. Dopo un incontro violento e sanguinoso, Ciampa non è riuscito a portare a termine la sua missione e Darby è uscito vincitore con la cintura di campione. Darby ha cercato di replicare quanto accaduto con MJF la settimana precedente eseguendo la Coffin Drop, ma Ciampa si è spostato fuori dal ring. Questo ha permesso a Darby di eseguire la Coffin Drop all’esterno, prendendo subito il sopravvento.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Prima difesa vincente per Darby Allin contro Tommaso Ciampa

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