Tpl a Fiumicino | il Comune chiede più corse per aeroporto lavoratori e centri commerciali

Questa mattina si è svolta una riunione della Commissione Trasporti dedicata al trasporto pubblico locale nell’area di Fiumicino. Il Comune ha richiesto un aumento delle corse di autobus per servire meglio l’aeroporto, i lavoratori delle industrie locali e i centri commerciali. La discussione si è concentrata sulle esigenze di mobilità della zona e sulla possibilità di migliorare le frequenze delle linee esistenti. Le nuove direttive regionali sulle Unità di Rete sono state al centro del confronto.

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