Tpl a Fiumicino | il Comune chiede più corse per aeroporto lavoratori e centri commerciali
Questa mattina si è svolta una riunione della Commissione Trasporti dedicata al trasporto pubblico locale nell’area di Fiumicino. Il Comune ha richiesto un aumento delle corse di autobus per servire meglio l’aeroporto, i lavoratori delle industrie locali e i centri commerciali. La discussione si è concentrata sulle esigenze di mobilità della zona e sulla possibilità di migliorare le frequenze delle linee esistenti. Le nuove direttive regionali sulle Unità di Rete sono state al centro del confronto.
Fiumicino, 20 maggio 2026 – Si è tenuta questa mattina un’importante seduta della Commissione Trasporti, incentrata sul futuro del trasporto pubblico locale nel territorio di Fiumicino, a seguito delle nuove direttive regionali sulle Unità di Rete. All’incontro, promosso dalla presidenza della Commissione, hanno partecipato i vertici di Astral, con il presidente e amministratore unico Giuseppe Simeone, l’assessore Caroccia e i dirigenti dell’area trasporti. “È stato un incontro fondamentale grazie al quale porre le basi per l’avvio dell’Unità di Rete – spiega la Presidente della Commissione Trasporti, Francesca De Pascali –. In questa sede abbiamo analizzato il chilometraggio che verrà coperto dalla Regione Lazio e da Astral, individuando quello che invece rischia di rimanere fuori dalla nuova pianificazione”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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