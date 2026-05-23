Aeronautica Militare | 1,4 miliardi per 6 Airbus contro il rischio crisi
L'Aeronautica Militare ha deciso di annullare un ordine di sei aerei Boeing, scegliendo invece di acquistare gli Airbus, con un investimento di circa 1,4 miliardi di euro. La scelta mira a rafforzare la flotta e prevenire possibili crisi. I nuovi velivoli MRTT+ saranno impiegati nelle missioni nel Mediterraneo, ampliando le capacità operative e di rifornimento in volo.
? Domande chiave Perché l'Aeronautica ha annullato l'ordine ai Boeing per passare ad Airbus?. Come cambieranno le missioni nel Mediterraneo con i nuovi velivoli MRTT+?. Quali vantaggi tecnici offre la variante con motori Rolls-Royce rispetto alla standard?. Chi gestirà la manutenzione specialistica della nuova flotta nei prossimi otto anni?.? In Breve Contratto con ARMAERO dopo il fallimento della gara d'appalto di aprile 2025.. Sostituzione dei quattro KC-767 per garantire turni equipaggi e manutenzione.. Possibile coinvolgimento dell'azienda Atitech per manutenzione nell'arco di 8 anni.. Versione MRTT+ offre autonomia di 16 mila km e 70 tonnellate di carburante. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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