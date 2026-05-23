Aeronautica Militare | 1,4 miliardi per 6 Airbus contro il rischio crisi

Notizia in breve

L'Aeronautica Militare ha deciso di annullare un ordine di sei aerei Boeing, scegliendo invece di acquistare gli Airbus, con un investimento di circa 1,4 miliardi di euro. La scelta mira a rafforzare la flotta e prevenire possibili crisi. I nuovi velivoli MRTT+ saranno impiegati nelle missioni nel Mediterraneo, ampliando le capacità operative e di rifornimento in volo.