Napoli ‘abbracciata’ dall’Aeronautica Militare? il Mir | No grazie!

Recentemente si è diffusa la notizia di un presunto coinvolgimento dell'Aeronautica Militare in iniziative di tipo civile nella città di Napoli. Tuttavia, il Movimento Internazionale della Riconciliazione ha smentito ufficialmente ogni partecipazione a tali attività, chiarendo che non ci sono accordi o collaborazioni di questo genere con l’ente militare. La questione ha suscitato attenzione tra i cittadini e i media locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il MIR – Movimento Internazionale della Riconciliazione – storica organizzazione del pacifismo di matrice spirituale e nonviolenta – protesta per l’occupazione militare da parte dell’Aeronautica militare, nel periodo dal 28 marzo al 1° aprile, di due luoghi simbolo di Napoli, per statuto ‘Città di Pace’, non palcoscenico per esibizioni bellico-militari. Nella relativa nota informativa, queste c.d. ‘giornate azzurre’ sono state presentate come il modo col quale l’Aeronautica “ abbraccia la città di Napoli ”, con un evento “ pensato per chi desidera conoscere più da vicino l’Aeronautica Militare, la sua storia, le sue tradizioni e i suoi valori, in un contesto accessibile e adatto a famiglie, appassionati e curiosi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli ‘abbracciata’ dall’Aeronautica Militare?, il Mir: “No, grazie!” Articoli correlati Neonato di un mese di vita trasportato d'urgenza dalla Calabria a Napoli dall'Aeronautica MilitareSi è concluso nel pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d’urgenza di un bambino di un mese di vita, in imminente pericolo di vita, trasferito da... Aeronautica Militare: Napoli diventa la capitale del volo dal 28 marzo al 1° aprileAeronautica Militare: dal 28 marzo al 1° aprile Napoli ospita le Giornate Azzurre. Una selezione di notizie su Aeronautica Militare Discussioni sull' argomento Napoli, il MIR contro le giornate azzurre dell’Aeronautica - Pressenza; Aeronautica Militare: Napoli diventa la capitale del volo dal 28 marzo al 1° aprile. Napoli ‘abbracciata’ dall’Aeronautica Militare? No, grazie!Il MIR protesta contro l’occupazione di piazza del Plebiscito e del lungomare da parte dell’Aeronautica militare a Napoli: No alla retorica militarista in una città di pace. pressenza.com Anniversario dell'Aeronautica Militare con le frecce tricolori e alla presenza di MattarellaGli eventi avranno luogo in Piazza del Plebiscito e nell’area di Via Francesco Caracciolo/Rotonda Diaz, con attività aperte alla cittadinanza dal 28 marzo al 1° aprile 2026. napolitoday.it Da 103 anni l’Aeronautica Militare serve l’Italia con disciplina e senso dello Stato. Un orgoglio che sentiamo vicino, anche nella storia del nostro segretario @Antonio_Tajani, già ufficiale dell'Aeronautica. Grazie, ogni giorno. x.com Da 103 anni l’Aeronautica Militare serve l’Italia con disciplina e senso dello Stato. Un orgoglio che sentiamo vicino, anche nella storia del nostro segretario Antonio Tajani, già ufficiale dell’Aeronautica. Grazie, ogni giorno. - facebook.com facebook