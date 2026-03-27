La mia carriera in Aeronautica Militare

Un ufficiale ha servito nell’Aeronautica Militare dal 1° febbraio 1969 al 30 dicembre 2007, ricoprendo il grado di luogotenente. Durante il suo percorso ha svolto diverse funzioni e ruoli nell’ambito militare, accumulando trentotto anni di servizio. La sua carriera si è conclusa a fine 2007, dopo un lungo periodo di attività nelle forze armate.

Sono entrato in Aeronautica Militare, tramite Concorso, il 1° Febbraio 1969 in qualità di Allievo Sottufficiale del 45° Corso Normale, presso la Scuola Specialisti di Macerata, avevo 20 anni appena compiuti. Dopo una prima fase di un corso basico della durata di 6 mesi, presso la ridetta Scuola Specialisti, sono stato trasferito presso la Scuola Centrale V.A.M. di Viterbo, per proseguire la mia specializzazione. Terminato i tre mesi di specializzazione, sono rimasto ancora presso la Scuola Militare di Viterbo per effettuare un anno di tirocinio e scuola comando in qualità istruttore. Presso la Scuola Specialisti di Caserta, le... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “La mia carriera in Aeronautica Militare” Articoli correlati La Scuola elicotteri dell'Aeronautica militare è ufficialmente a ViterboIl trasferimento del 72esimo stormo da Frosinone diventa operativo, ma l'iter durerà tre anni. Boing rinnova l’accordo con Aeronautica Militare per la manutenzioneBoeing continuerà a fornire supporto Performance-Based Logistics (PBL) ai quattro velivoli Tanker KC-767A dell’Aeronautica Militare per i prossimi 5... La mia carriera in Aeronautica Militare Aggiornamenti e notizie su Aeronautica Militare Discussioni sull' argomento Concorso VFT 2026: posti in Esercito, Marina Militare ed Aeronautica; Concorso VFT Forze Armate 2026: 3.382 posti con licenza media nell'Esercito, Marina Militare ed Aeronautica; Orientamento con Aeronautica Militare Liceo Scientifico Francesco d’Assisi a Roma; Nei cieli dell’Aquila, il Corso di Cultura Aeronautica dalla teoria alla pratica. Anniversario dell'Aeronautica Militare con le frecce tricolori e alla presenza di MattarellaGli eventi avranno luogo in Piazza del Plebiscito e nell’area di Via Francesco Caracciolo/Rotonda Diaz, con attività aperte alla cittadinanza dal 28 marzo al 1° aprile 2026. napolitoday.it Il 103esimo anniversario dell'Aeronautica Militare italiana si terrà a Napoli nel 2026, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ci saranno eventi alla Rotonda Diaz e in piazza del Plebiscito, dove sarà allestito un villaggio con alcuni mo - facebook.com facebook Sorvolo tattico di due caccia Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica Militare a Reggio Calabria: cos'è successo oggi x.com