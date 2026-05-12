Lasciate tutto e uscite | paura su volo Lufthansa ad Atene 3 persone ferite mentre usano gli scivoli d'emergenza

Durante un volo Lufthansa da Atene a Monaco, è stato ordinato di lasciare l’aereo mentre veniva segnalato un forte odore di cherosene. Tre persone sono rimaste ferite mentre utilizzavano gli scivoli di emergenza. L’aereo ha effettuato un rientro e si trova ancora nel aeroporto di Atene. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone ferite o sulle cause dell’incidente.

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