Lasciate tutto e uscite | paura su volo Lufthansa ad Atene 3 persone ferite mentre usano gli scivoli d'emergenza
Durante un volo Lufthansa da Atene a Monaco, è stato ordinato di lasciare l’aereo mentre veniva segnalato un forte odore di cherosene. Tre persone sono rimaste ferite mentre utilizzavano gli scivoli di emergenza. L’aereo ha effettuato un rientro e si trova ancora nel aeroporto di Atene. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone ferite o sulle cause dell’incidente.
Un forte odore di cherosene su un volo Lufthansa ha causato un rientro d’emergenza. L'aereo era partito da Atene alla volta di Monaco. Durante le operazioni di evacuazione sono rimasti feriti alcuni passeggeri.🔗 Leggi su Fanpage.it
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