Muore su volo Hong Kong-Londra il corpo in cambusa per 13 ore | Proteste dei passeggeri per il cattivo odore

Una donna di 60 anni è deceduta poco dopo il decollo di un volo British Airways da Hong Kong a Londra. Il suo corpo è stato lasciato nella cambusa dell’aereo per 13 ore, mentre i passeggeri hanno protestato per il cattivo odore proveniente dalla zona. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla gestione a bordo e sui tempi di intervento durante il volo.