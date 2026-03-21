Muore su volo Hong Kong-Londra il corpo in cambusa per 13 ore | Proteste dei passeggeri per il cattivo odore
Una donna di 60 anni è deceduta poco dopo il decollo di un volo British Airways da Hong Kong a Londra. Il suo corpo è stato lasciato nella cambusa dell’aereo per 13 ore, mentre i passeggeri hanno protestato per il cattivo odore proveniente dalla zona. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla gestione a bordo e sui tempi di intervento durante il volo.
Una donna di 60 anni è morta poco dopo il decollo su un volo British Airways da Hong Kong a Londra. Il corpo è rimasto per 13 ore nella cambusa. Sui media britannici si legge: "Proteste dei passeggeri per il cattivo odore, la famiglia era sconvolta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Donna muore in aereo dopo il decollo: i passeggeri hanno trascorso 13 ore con un cadavere a bordo, mentre si diffondeva un “cattivo odore”Sarà sicuramente un viaggio che difficilmente dimenticheranno i passeggeri della British Airways.
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