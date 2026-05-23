Aea e Istituto Aeronautico Locatelli al via un percorso di sviluppo condiviso

È stato avviato un accordo di collaborazione tra l’Aircraft Engineering Academy e l’Istituto Aeronautico Locatelli. L’obiettivo è creare un percorso condiviso che favorisca l’integrazione tra formazione e sviluppo di competenze nel settore aeronautico. Le due istituzioni intendono lavorare insieme per migliorare la continuità didattica e promuovere progetti di formazione congiunta. La collaborazione mira a rafforzare l’offerta educativa e a favorire la crescita professionale degli studenti nel campo aeronautico.

Nasce un nuovo percorso di collaborazione tra Aircraft Engineering Academy (Aea) e l’ Istituto Aeronautico Locatelli con l’obiettivo di costruire una progressiva integrazione all’insegna della continuità formativa e dello sviluppo delle competenze nel settore aeronautico. L’accordo rappresenta un’evoluzione significativa per una delle realtà storiche della formazione aeronautica italiana, con sede a Bergamo, e si inserisce in un progetto condiviso che punta a valorizzare il lavoro svolto negli anni dal profesor Giuseppe Di Giminiani, figura centrale nella crescita dell’istituto e nella formazione di numerose generazioni di studenti. Il percorso avviato tra le due realtà non prevede cambiamenti immediati ma un’evoluzione graduale, fondata sulla condivisione di valori e sulla continuità didattica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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