istituto aeronautico locatelli nuova collaborazione con aea

Un istituto aeronautico della bergamasca ha avviato una nuova collaborazione con un’accademia specializzata in ingegneria aeronautica. L’accordo mira a migliorare l’offerta formativa della scuola e a offrire agli studenti più possibilità di approfondimento nel settore aeronautico. La partnership si inserisce in un progetto volto a favorire l’accesso a percorsi formativi più completi e aggiornati, con l’obiettivo di preparare meglio i giovani alle sfide del mercato del lavoro nel campo dell’aeronautica.

FORMAZIONE. L’accordo con Aircraft Engeneering Academy punta a rafforzare l’offerta formativa della scuola bergamasca e ad ampliare le opportunità per gli studenti nel settore aeronautico. Nuova collaborazione tra Aea e l’Istituto Aeronautico Locatelli di Bergamo, storica realtà formativa nel panorama dell’istruzione aeronautica italiana. Il progetto nasce con l’obiettivo di dare continuità al lavoro costruito negli anni dal professor Giuseppe Di Giminiani e di accompagnare l’istituto in una nuova fase di crescita. Aea metterà a disposizione il proprio know-how, le relazioni internazionali e le competenze maturate nel settore aeronautico e nella formazione specialistica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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