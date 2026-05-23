Quest'estate, le scarpe e le borse si discostano dal minimalismo e adottano stili più audaci. Sono tornati modelli con dettagli vistosi e forme più marcate, pronti a conquistare il mercato. I modelli più richiesti stanno già esaurendo le scorte e rappresentano un investimento immediato. Le tendenze di questa stagione puntano a pezzi che si distinguono, lasciando alle spalle le linee semplici e sobrie.

C ’è un momento preciso, a ridosso della bella stagione, in cui il minimalismo imperante comincia a mostrare il fiato corto. E il guardaroba chiede una scossa, un cambio di ritmo che spezzi la monotonia dei soliti neutri. La risposta della Primavera Estate 2026 si concentra tutti sugli accessori, che si arricchiscono di pietre e applicazioni ricercate. Il risultato? Brillanti e preziosi sandali e borse gioiello. Come vestirsi in primavera a 50 anni: i trend Primavera-Estate 2026 X Borse di tutte le misure e scarpe con tacchi di ogni altezza, abbandonano la timidezza per farsi custodi di veri e propri frammenti minerali. Ametiste, citrini, lapislazzuli et similia escono dai portagioie, per incastonarsi su pellami e texture d’avanguardia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Addio minimalismo. Quest'estate scarpe e borse cambiano totalmente le regole del gioco. Ecco i modelli cult su cui investire ora, prima che vadano sold out

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