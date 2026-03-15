scarpe e borse dicono addio al minimalismo nella primavera estate 2026

Per la primavera estate 2026, le scarpe e le borse si allontanano dal minimalismo e si fanno più vistose. Le tendenze evidenziano un ritorno a dettagli eccentrici, come calzature leopardate e borse decorate con fiocchi. La scelta degli accessori si orienta verso pezzi più audaci, lasciando da parte le linee semplici e sobrie.

N on proprio basic. Il tocco eccentrico per gli accessori è più che concesso nella bella stagione. Le tendenze Primavera Estate 2026 puntano su scarpe leopardate e borse con i fiocchi, in primis. Ma le ispirazioni spaziano dal romantico d’antan al jungle. Tutto, fuorché minimal. 5 idee look perfette per il mese di marzo 2026, tra mattine fresche e pomeriggi caldi X Leggi anche › Adieu bon ton. La giacca in tweed torna di moda nel 2026, ma non si indossa più come prima Se l’abbigliamento punta ancora sul quiet luxury, i dettagli si fanno vistosi. Grazie a decorazioni, stampe, materiali barocchi o che guardano al mondo naturale e animale. Due tendenze opposte accomunate da un carattere forte di fondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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