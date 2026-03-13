Napoli Manna anticipa tutti e chiude il primo acquisto di giugno De Maggio | Accordo col calciatore

Il Napoli ha concluso il suo primo acquisto di giugno, anticipando i tempi e annunciando l’accordo con un calciatore. La società ha confermato l’intesa con il giocatore, mentre il nome di Exequiel Zeballos, giovane attaccante argentino del Boca Juniors, è stato al centro delle voci di mercato nelle ultime ore. La trattativa si è sviluppata rapidamente, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato internazionale e nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Exequiel Zeballos, giovane attaccante argentino di proprietà del Boca Juniors. Il club azzurro starebbe monitorando da vicino il talento sudamericano, considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. A rivelare alcuni retroscena sulla possibile operazione è stato il giornalista Valter De Maggio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato, la società partenopea avrebbe già avviato contatti concreti con l’entourage del giocatore, riuscendo addirittura a trovare un’intesa preliminare sia con il calciatore sia con il suo agente. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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