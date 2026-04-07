Addio al grande allenatore amatissimo in Italia | ha fatto la storia del calcio

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu, ex allenatore di fama internazionale, morto all’età di 80 anni. La sua carriera si è distinta per molte stagioni in vari club europei, ottenendo numerosi titoli e riconoscimenti. Lucescu ha affrontato con successo diverse competizioni, lasciando un’impronta duratura nel panorama calcistico. La sua morte segue a problemi cardiaci di lunga data e ha suscitato reazioni di cordoglio tra giocatori, tecnici e tifosi.

l mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Mircea Lucescu, morto all’età di 80 anni dopo gravi problemi cardiaci. Una notizia che scuote tifosi e addetti ai lavori, segnando la fine di una carriera straordinaria. L’allenatore rumeno era stato colpito da un malore nei giorni scorsi, subito dopo i playoff mondiali disputati alla guida della nazionale contro la Turchia. Un episodio che aveva destato immediata preoccupazione sulle sue condizioni di salute. Con il passare delle ore, il quadro clinico si è aggravato. I medici hanno deciso per il ricovero in terapia intensiva presso l’Ospedale Universitario di Bucarest, dove è stato monitorato costantemente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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