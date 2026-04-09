Un confronto acceso tra ex calciatore e ex allenatore ha riacceso le discussioni nel mondo del calcio italiano. L’attacco di uno dei protagonisti ha ricordato una precedente critica pubblica rivolta all’allenatore, che due anni fa gli aveva contestato la conoscenza del gioco. La polemica si inserisce in un clima di tensione tra i due, già noto agli appassionati per le reciproche frecciate.

La diatriba tra Lele Adani e Gigi Cagni affonda le radici nel passato, va oltre il botta e risposta di questi giorni. Un paio d'anni fa infatti l'ex allenatore aveva punzecchiato l'attuale commentatore della Rai in un'intervista a "Riviera Oggi-Piceno Oggi" all'interno della videorubrica "Scienziati nel pallone". "E' uno che esagera - risponde Cagni alla domanda sull'ex calciatore - Il calcio è un'altra cosa, lui è molto teorico, non aveva tutta questa conoscenza calcistica e infatti non era titolare nel mio Empoli. Quindi devo dire che - non so per quale motivo - ma ormai essendo diventato tutto molto 'televisivo' ognuno cerca di fare il personaggio per se stesso e non pensare a quello che è il discorso del calcio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Nel calcio italiano ce ne sono troppi come Cagni". L'attacco di Adani che ha acceso il suo ex allenatore

Cagni si vendica di Adani: “Vi faccio vedere un suo video dell’Empoli, pensate che lo paghiamo noi”Scontro tra Gigi Cagni e Lele Adani: l'ex tecnico risponde alle accuse di difensivismo con un vecchio video dell'Empoli e lancia una frecciata sulla...

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Nel calcio italiano ce ne sono troppi come Cagni. L'attacco di Adani che ha acceso il suo ex allenatoreLa diatriba tra i due non è una novità. L'ex tecnico un paio d'anni fa lo aveva infatti criticato: Non conosce il calcio. Forse per questo il commentatore lo ha usato come termine di paragone negati ... gazzetta.it

Cagni: Tra me ed Adani non c’è confronto, uno come lui sparirà perché non ha niente da direGigi Cagni ha risposto alle affermazioni di Adani sui problemi del calcio italiano, contrattaccando in modo aspro contro l'ex calciatore. ilnapolista.it

Adani aveva detto "Ci sono ancora troppi che ragionano come Cagni in Italia". La sua risposta alla Gazzetta: "Forse non ha allenato perché non si sentiva all'altezza, spengo l'audio da quando fa la seconda voce" - facebook.com facebook

Cagni: "Adani sparirà, non ha nulla da dire e non c'è confronto! E mi incazzo se sento..." x.com