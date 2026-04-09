Lutto a Sala Consilina | addio al professor Papaleo stroncato da un malore

Un dolore ha colpito il Vallo di Diano con la scomparsa dell’ingegnere Luigi Papaleo, che si è spento a causa di un malore. Docente presso il liceo “Cicerone” di Sala Consilina, aveva ricoperto anche il ruolo di responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza. La notizia ha suscitato grande commozione tra studenti, colleghi e famiglia, che lo ricorderanno come una figura stimata e presente nella comunità.

Lutto nel Vallo di Diano: è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari l’ingegnere Luigi Papaleo. Docente presso il “Cicerone” di Sala Consilina, è stato responsabile del Servizio di Prevenzione sicurezza. Un malore improvviso, purtroppo, ha stroncato il 66enne mentre si trovava a casa con la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Stroncato da un malore improvviso: addio al prof Gaspare Nevola Temi più discussi: Fiamme sui monti tra Sala Consilina e Padula: incendio devasta ettari di bosco e mette in difficoltà i soccorsi; Auto finisce nel fiume tra Sala Consilina e Teggiano: conducente salvato da un agente della polizia municipale fuori servizio; Furto nella chiesa di San Rocco a Sala Consilina: rubato l’oro votivo custodito in cassaforte; Sala Consilina, auto vola nel fiume nella notte: agente fuori servizio salva il conducente. Lutto nel mondo della scuola. Si è spento Luigi Papaleo, docente del Cicerone di Sala ConsilinaIeri sera a Sala Consilina è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari l’ingegnere Luigi Papaleo, all’età di 66 anni. Docente presso il Cicerone di Sala Consilina, nell’indirizzo Itis, Papaleo è ... ondanews.it Il 7 aprile a Sala Consilina la presentazione del libro Perché di te o cuore si nutre la vita di Carlotta MaucioniPerché di te o cuore si nutre la vita è il titolo del libro di Carlotta Maucioni che sarà presentato il 7 aprile, alle ore 19, presso l’Auditorium del Polo Cappuccini a Sala Consilina, a cura dell’a ... ondanews.it SALA CONSILINA: DA IDEXÈ SCONTI FINO AL 40% SULLA COLLEZIONE PRIMAVERA È arrivata la MID SEASON SALE IDEXE’! Sconti fino al -40% su un’ampia selezione di capi della Collezione Primavera: 2 capi -20% 3 capi -30% 4 o più cap - facebook.com facebook