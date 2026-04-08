Addio a 86 anni al professor Giuseppe Nappi lo scienziato fondatore del Centro cefalee del Mondino

È deceduto all’età di 86 anni il professor Giuseppe Nappi, noto neuroscienziato e fondatore del Centro cefalee presso l’ospedale di Pavia. La sua carriera si è concentrata sullo studio e la cura delle cefalee, contribuendo allo sviluppo di numerosi trattamenti e ricerche nel settore. La notizia è stata comunicata dall’istituto di ricerca e dai colleghi, che ricordano il suo ruolo di riferimento nel campo della neurologia.

Pavia, 8 aprile 2026 – Addio al professor Giuseppe Nappi, neurologo di fama internazionale, direttore scientifico della Fondazione Casimiro Mondino dell’Università di Pavia, Istituto nazionale di ricerca, ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), specificatamente accreditato a trattare patologie della serie Sistema Nervoso - Mente. Una vita dedicata alla scienza. Classe 1939, n apoletano d’origine, pavese d’adozione, Nappi è nato a Liveri ai piedi del Vesuvio, terra a cui deve la sua prima formazione. Dopo la maturità classica, ha compiuto i suoi studi accademici tra Napoli, Ferrara, Pisa e, alla fine, Pavia, città dove si è stabilito dal ’67. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a 86 anni al professor Giuseppe Nappi, lo scienziato fondatore del Centro cefalee del Mondino Leggi anche: Addio ad Antonino Zichichi: lo scienziato e star della tv ci ha lasciati a 96 anni Cent’anni di "Canarèl", Riccione festeggia lo storico fondatore del Bar Gino e protagonista del boom turisticoUna grande festa, carica di emozione e affetto, ha celebrato sabato 24 gennaio lo straordinario traguardo dei 100 anni di Gino Cesarini, per tutti... Addio a 86 anni al professor Giuseppe Nappi, lo scienziato fondatore del Centro cefalee del MondinoPavia, 8 aprile 2026 – Addio al professor Giuseppe Nappi, neurologo di fama internazionale, direttore scientifico della Fondazione Casimiro Mondino dell’Università di Pavia, Istituto nazionale di ... ilgiorno.it Addio a Giuseppe Nappi, lo scienziato delle cefalee che portò il Mondino nel mondoPAVIA. E’ morto il professor Giuseppe Nappi, neurologo di fama internazionale, direttore scientifico dell’Istituto neurologico nazionale Casimiro Mondino e figura simbolo dell’ università di Pavia: av ... laprovinciapavese.gelocal.it