Il musicista e sassofonista Dick Parry è morto all’età di 83 anni. La notizia è stata annunciata da David Gilmour sui social media, senza specificare le cause della morte. Parry è noto per aver collaborato con band e artisti internazionali, contribuendo a numerosi concerti in Italia. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, lasciando un segno nel panorama musicale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo della musica dal vivo.

Il rock internazionale saluta Dick Parry, scomparso all’età di 83 anni. La notizia è stata resa pubblica da David Gilmour con un messaggio diffuso sui social, nel quale non sono state indicate le cause della morte. “ Il mio caro amico Dick Parry è morto ”, ha scritto il chitarrista dei Pink Floyd, ricordando anche l’inizio del loro rapporto umano e musicale. “Da quando avevo 17 anni, ho suonato in diverse band con Dick al sassofono, tra cui i Pink Floyd”. Nel corso di una carriera lunga e riconosciuta a livello internazionale, Parry si è affermato come una figura centrale nella costruzione di alcune delle sonorità più note del rock d’autore britannico, grazie a un timbro immediatamente identificabile e a interventi strumentali divenuti parte dell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Addio al gigante della musica: i concerti pazzeschi in Italia, impazzivano per lui

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