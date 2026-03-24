Gino Paoli è morto oggi, martedì 24 marzo, all’età di 91 anni. La scomparsa riguarda uno dei principali protagonisti della musica italiana del Novecento, un autentico “gigante” autore e interprete legato alla stagione dei cantautori e a un percorso artistico sviluppato lungo più di sei decenni. La notizia segna la conclusione di una carriera iniziata tra Genova e il contesto culturale che in seguito sarebbe stato ricondotto alla cosiddetta “scuola genovese”. Nel tempo, Paoli ha firmato e interpretato brani entrati nella memoria collettiva, attraversando diverse fasi della canzone italiana e mantenendo una forte riconoscibilità autoriale. Gino Paoli, il ruolo nella canzone d’autore italiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Gino Paoli è morto, addio per sempre a un gigante della musica italiana

Articoli correlati

E’ morto Tony Dallara, gigante della musica italiana. Con “Romantica” vinse SanremoMILANO – Tony Dallara, gigante della musica italiana, è morto oggi, 16 gennaio 2026, all’età di 89 anni.

Leggi anche: Gino Paoli è morto, aveva 91 anni

Aggiornamenti e notizie su Gino Paoli

Temi più discussi: E' morto Gino Paoli: i suoi concerti indimenticabili a Cremona; Pogacar è un genio e va oltre il campione. La Sanremo vinta è un atto di giustizia; La nuova Fiera di Bergamo, padiglioni da raddoppiare e l’incognita dei soldi. Fontana: Valuteremo; Nigeria, attentati kamikaze: 23 morti e più di 100 feriti.

Addio a Gino Paoli: morto il cantautoreÈ morto all’età di 90 anni Gino Paoli, uno dei più importanti cantautori della musica italiana. La notizia, riportata nelle ultime ore, segna la scomparsa di una figura simbolo della canzone d’autore, ... notizie.it

È morto Gino Paoli, aveva 91 anniGenova – È morto Gino Paoli. Aveva 91 anni. Cantautore e musicista. Tra i suoi brani Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c'è, Senza fine, Sapore di sale. ilsecoloxix.it

E' morto Gino Paoli x.com

LA GATTA E I POETI / OMAGGIO A GINO PAOLI E ORNELLA VANONI - facebook.com facebook