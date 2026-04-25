Lutto nel mondo della musica | addio al produttore dei concerti di Pino Daniele Jovanotti e Springsteen

Nel mondo della musica si registra la scomparsa di Rocco Lino, produttore e promoter napoletano, morto all'età di 79 anni. Tra le sue esperienze, ha organizzato i concerti di artisti come Pino Daniele, Jovanotti e Springsteen. La sua morte ha suscitato cordoglio tra gli addetti ai lavori e fan dei cantanti coinvolti.

Lutto nel mondo della musica. È scomparso all'età di 79 anni il promoter e produttore napoletano, Rocco Lino. Attivo nel campo dell'organizzazione e produzione di spettacoli dal vivo fin dagli anni '70 e fondatore di Veragency, a lui si devono alcuni tra i più importanti eventi in Campania e nel.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Mondo della musica in lutto a Verbania: addio al chitarrista Alberto ZoiaLutto nel mondo della musica a Verbania per la scomparsa del chitarrista Alberto Zoia. Leggi anche: Morto a 77 anni Fred Smith, storico bassista dei Blondie e dei Television: lutto nel mondo della musica Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Francesco Daniele all'esordio nell'automobilismo,figlio mito musica parte da Gt Sprint; Pino Daniele, l'eredità contesa: respinti i ricorsi di moglie e figlio maggiore. Resta valido il testamento segreto del 2012; Rutigliano, al Teatro Metamorfosi un omaggio a Pino Daniele; Bacoli: concerto di Fabrizio Mandare per Primavera al Parco Borbonico. Lutto nel mondo della musica: addio al produttore dei concerti di Pino Daniele, Jovanotti e SpringsteenNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... napolitoday.it Morto il produttore Rocco Lino, lutto nel mondo della musicaA lui si devono alcuni tra i più importanti eventi in Campania e nel sud Italia, da Bruce Springsteen a Napoli al concerto allo Stadio San Paolo di Pino Daniele ... napoli.repubblica.it Enzo Avitabile: «Pino Daniele, James Brown, Luigi Lai: vi racconto la mia vita in musica» Il grande sassofonista napoletano al Teatro Verdi a Sassari con l’Orchestra Jazz della Sardegna - facebook.com facebook