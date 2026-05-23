Un atleta vincitore dell’oro olimpico a Roma nel 1960 è deceduto. Durante la finale, ha battuto il rivale sudafricano Bekker. Nonostante il successo olimpico, le esigenze tecniche e le limitazioni legate al passaggio al professionismo gli hanno impedito di continuare a dominare nel pugilato.

? Domande chiave Come ha vinto la finale olimpica contro il sudafricano Bekker?. Quale limite tecnico gli ha impedito di dominare il professionismo?. Quanti spettatori affollarono il PalaEur per vedere il suo match?. Perché il pugile veneziano era soprannominato il Gigante buono?.? In Breve Vincitore dei Mondiali militari a Wiesbaden nel 1960 con 52 vittorie dilettantistiche.. Record professionistico di 25 vittorie tra il 1960 e il 1963.. Record di 14.402 spettatori al PalaEur il 9 novembre 1962 contro Riggins.. Gestione di un'autoscuola a Venezia dopo il ritiro dal pugilato.. Il pugilato italiano piange la scomparsa di Francesco De Piccoli, l’oro olimpico di Roma 1960 che ha lasciato il mondo a 88 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al gigante del ring: muore l’oro olimpico di Roma 1960

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