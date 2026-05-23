Addio a Franco De Piccoli il Gigante buono della boxe italiana oro a Roma 1960

Franco De Piccoli, ex pugile italiano noto come il “Gigante buono”, è deceduto all’età di 88 anni. Nato a Venezia, ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. La sua carriera si è svolta principalmente negli anni ‘50 e ‘60, con numerose vittorie in competizioni nazionali e internazionali. La sua scomparsa è stata comunicata dai familiari. La famiglia ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto durante il suo percorso di vita e carriera.

Il mondo della boxe italiana piange Franco De Piccoli, scomparso all’età di 88 anni. Nato a Venezia il 29 novembre 1937, è stato uno dei grandi protagonisti del pugilato azzurro, soprattutto a livello dilettantistico, legando il proprio nome all’oro olimpico conquistato nei pesi massimi ai Giochi di Roma 1960. Una vittoria entrata nella storia dello sport italiano. De Piccoli arrivò all’appuntamento olimpico con credenziali importanti: due titoli italiani e il successo ai Mondiali militari del 1960 a Wiesbaden. Sul ring di Roma costruii un percorso memorabile, superando il belga Willy Venneman, il sovietico Andrey Abramov, due volte campione d’Europa, e il cecoslovacco Josef Nemec in semifinale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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