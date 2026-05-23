Addio al Gattello | muore a 75 anni l’ex marito di Enrica Bonaccorti

È morto a 75 anni l’ex marito di Enrica Bonaccorti, noto come Gattello. La notizia ha suscitato attenzione, anche per il passato legato alla figura pubblica. La relazione tra i due si è interrotta bruscamente, ma i dettagli sulle ragioni della separazione non sono stati divulgati. La loro storia ha avuto un episodio particolare a Las Vegas, dove si sarebbe sviluppata un’amore improvviso. La morte di Gattello segna la fine di un percorso legato a una figura conosciuta nel mondo dello spettacolo.

? Domande chiave Come è nata la fulminea storia d'amore a Las Vegas?. Perché la relazione con Enrica Bonaccorti si è interrotta improvvisamente?. Cosa ha lasciato l'ex marito della conduttrice nel suo ultimo messaggio?. Come ha trasformato i suoi viaggi internazionali in un'attività commerciale?.? In Breve Funerali lunedì 25 maggio alle 15:30 presso la Cattedrale di Civitavecchia.. Ex pallanuotista e rappresentante moda, gestiva l'Arnaldo Vintage Store a Civitavecchia.. Famoso per la partecipazione al programma Edicola Fiore condotto da Fiorello su Rai Due.. Matrimonio con Enrica Bonaccorti a Las Vegas dopo soli tre mesi di conoscenza.. Arnaldo Del Piave, noto nel mondo dello spettacolo come il Gattello, è deceduto a Civitavecchia all’età di 75 anni dopo una lunga malattia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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