Enrica Bonaccorti parla l' ex marito ma Caterina Balivo puntualizza | perché Enrica odiava l' ipocrisia

Caterina Balivo ha intervistato Arnaldo Del Piave, ex marito di Enrica Bonaccorti, pochi giorni dopo la sua morte. Durante l’intervista, Balivo ha parlato della tristezza per la perdita e ha ricordato alcuni aspetti della vita della conduttrice. Bonaccorti, nota per il suo atteggiamento diretto, era molto critica nei confronti dell’ipocrisia, un sentimento che lei stessa aveva spiegato più volte.

Caterina Balivo, estremamente addolorata per la scomparsa di Enrica Bonaccorti, ha intervistato l’ex marito della conduttrice scomparsa Arnaldo Del Piave. Ma ha anche puntualizzato una frase di quest’ultimo, difendendo la memoria di Enrica Bonaccorti. È successo nel corso de “La volta buona” quando l’ex marito ha detto: “È stato davvero un grande amore il nostro. Eravamo fatti per stare insieme ma anche i grandi amori finiscono”. La loro storia si concluse quando lui iniziò una nuova storia con una ragazza più giovane: "Enrica non l'ha presa molto bene", ha ammesso. "Purtroppo le storie finiscono, a volte non si sa per quale motivo", ha commentato ancora Del Piave. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

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Alla camera ardente di Enrica Bonaccorti, morta il 12 marzo a 76 anni, arrivano i ricordi di chi le è stata accanto dentro e fuori dalla tv - facebook.com facebook

Quello che avrebbe voluto Enrica Bonaccorti sarebbe stato proprio questo: non un dolore plumbeo ad accompagnare la scomparsa, bensì sorrisi, ricordi gioiosi a descrivere una donna ironica e volitiva, simpatica e sensibile. Proprio quello che fa Mara Venier. x.com