È deceduta a 76 anni Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva, attrice e autrice italiana, considerata una delle figure più riconoscibili della televisione negli anni Ottanta e Novanta. La sua morte è stata causata da un tumore al pancreas. La Bonaccorti aveva costruito una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, diventando un volto familiare per il pubblico televisivo italiano.

È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, attrice, autrice e conduttrice televisiva tra i volti più noti della televisione italiana tra gli anni Ottanta e Novanta. Negli ultimi mesi aveva parlato pubblicamente della malattia che l’aveva colpita: un tumore al pancreas, diagnosticato nel 2025 e rivelatosi non operabile. Nata a Savona, Bonaccorti aveva iniziato la propria carriera nel mondo dello spettacolo tra teatro, cinema e scrittura di testi musicali. Tra le collaborazioni più note quella con Domenico Modugno, per il quale firmò anche i testi di brani molto conosciuti come “La lontananza”. Il successo in televisione La grande popolarità arrivò con la televisione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Addio a Enrica Bonaccorti, storica conduttrice tv morta a 76 anni. Aveva un tumore al pancreas

Articoli correlati

Leggi anche: Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, aveva un tumore al pancreas

Addio a Enrica Bonaccorti: la storica conduttrice tv è morta a 76 anniABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa dopo la battaglia contro il tumore È morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e attrice...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana; Fabbricati fatiscenti: Segreteria al Territorio al lavoro per messa in sicurezza, recupero e riutilizzo; Iran, Trump: Abbiamo vinto, guerra risolta dopo un’ora - L'Italiano.

Addio a Enrica Bonaccorti una vita tra tv, teatro e musicaAGI - È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, storica presentatrice e autrice televisiva italiana. Volto molto amato dal pubblico, negli ultimi mesi stava combattendo contro un tumore al pancreas, malatt ... msn.com

Addio a Enrica Bonaccorti: l’ex conduttrice aveva 76 anniÈ morta Enrica Bonaccorti, volto molto amato della televisione italiana, protagonista per decenni di programmi di grande successo. Aveva 76 anni e da tempo combatteva contro un tumore al pancreas, ... erreemmenews.it

#Cronaca Addio a Enrica Bonaccorti: si è spenta a 76 anni la signora della tv innamorata di Positano facebook

Enrica Bonaccorti si è spenta a 76 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas che aveva affrontato pubblicamente. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. Con lei se ne va una delle voci più riconoscibili della televisione e x.com