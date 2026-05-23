Addio ad Alfio Micheli l' anima tecnica della Moto Guzzi

Da leccotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alfio Micheli, 75 anni, è deceduto. Per più di vent'anni ha lavorato come figura chiave nell’ambito tecnico presso lo stabilimento di Mandello del Lario, contribuendo alla produzione delle motociclette.

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È scomparso Alfio Micheli, 75 anni, per oltre due decenni figura silenziosa e indispensabile dietro le motociclette che uscivano dallo stabilimento Moto Guzzi di Mandello del Lario. Capo collaudatore, meccanico di razza, pilota capace: una vita intera consumata nell'odore di benzina e gomma calda. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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