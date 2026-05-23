Il tecnico ha deciso di apportare cambiamenti alla formazione per la partita contro il Cagliari. La squadra sarà composta da diversi giocatori titolari, con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. La decisione arriva dopo recenti novità in ambito dirigenziale e cambiamenti nelle strategie di gioco. La formazione sarà annunciata poco prima del calcio d’inizio, con attenzione alle scelte di reparto e alle eventuali novità rispetto alle formazioni precedenti.

Il recente caos societario ha portato Gerry Cardinale a riflettere sul futuro del Milan. Il proprietario è pronto a scatenare una vera e propria rivoluzione in dirigenza: quasi tutte le figure sono a rischio. Nella giornata di oggi, però, c'è un nome insospettabile che sembra sempre più lontano dai piani del club rossonero, il cui addio potrebbe aprire una serie di sliding doors in vista della prossima stagione. Nel frattempo, il Milan si prepara ad affrontare il Cagliari nell'ultima giornata di campionato. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per tornare in Champions League e Allegri sta cercando di cucire alla squadra il miglior vestito possibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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ADDIO A SORPRESA, VIA ANCHE LUI MILAN-CAGLIARI, ALLEGRI SORPRENDE: LA PROBABILE FORMAZIONE

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