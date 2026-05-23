A Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, è morta Marina Paparella, 47 anni. La donna è deceduta a poche settimane dalla morte del marito, in circostanze non specificate. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore nella comunità.

Profondo dolore a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, per la morte di Marina Paparella, scomparsa a 47 anni a poche settimane dalla tragedia che aveva già colpito la sua famiglia. La donna, infatti, poco più di quaranta giorni fa aveva perso il marito Vito Cascione, morto improvvisamente l’11 aprile scorso a causa di un malore. Una doppia tragedia che ha sconvolto l’intera comunità ruvese, ora stretta attorno al figlio quindicenne della coppia. La vicenda aveva già profondamente toccato cittadini e conoscenti dopo la morte dell’uomo. In quei giorni difficili, Marina Paparella aveva scelto di acconsentire alla donazione degli organi del marito, permettendo così di salvare otto persone grazie a un delicato intervento sanitario coordinato all’ospedale Bonomo di Andria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio a Marina, la tragedia dopo la morte del marito

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