Scrive un libro dopo la morte del marito poi la verità choc | condannata per l’omicidio

Una donna che aveva scritto un libro per bambini sul lutto dopo la morte improvvisa del marito è stata condannata per aver commesso l’omicidio. La vicenda si è conclusa con la sentenza che la riconosce colpevole dell’omicidio del marito, nonostante avesse scritto un libro incentrato sul dolore e sulla perdita. La donna era stata coinvolta nel procedimento giudiziario che ha portato alla condanna.

(Adnkronos) – Una madre che ha pubblicato un libro per bambini sul dolore del lutto dopo la morte improvvisa del marito è stata giudicata colpevole del suo omicidio. La vicenda che ha scioccato gli Stati Uniti arriva dallo Utah, dove Kouri Richins, 35 anni, è stata giudicata responsabile da una giuria di aver avvelenato il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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