Susy Fuccillo ha ripreso a parlare dopo mesi di silenzio, giorni segnati dalla perdita del marito Salvatore Raciti. La donna ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza, senza entrare nei dettagli delle circostanze. La sua decisione di parlare rappresenta un momento importante nel percorso di elaborazione del dolore. La sua testimonianza arriva dopo un periodo di assenza pubblica.

Susy Fuccillo è tornata a parlare dopo mesi difficili, segnati dalla morte del marito Salvatore Raciti. Da quel giorno, l’ex ballerina di Amici aveva scelto quasi il silenzio, condividendo solo poche parole dedicate a lui. Nelle ultime ore, invece, ha spiegato come sta affrontando questo momento delicato e quale direzione ha deciso di prendere. Chi è Elisabetta Gigante, la biografia della discussa dama di U&D Susy Fuccillo: la perdita di suo marito e le tre figlie. La vicenda familiare che ha colpito Susy Fuccillo è stata improvvisa e durissima. Il marito Salvatore Raciti è morto a Dicembre 2025 a causa di un malore improvviso. Con lui, Susy Fuccillo aveva costruito una famiglia e una vita fatta di progetti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Susy Fuccillo e la forte decisione dopo la morte del marito

Articoli correlati

Leggi anche: Susy Fuccillo parla per la prima volta dopo la tragica morte del marito a 41 anni: parole strazianti

Amici: Susy Fuccillo torna sui social dopo la morte di suo maritoSusy Fuccillo, ex ballerina di Amici 2007, è tornata sui social dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia.

Aggiornamenti e notizie su Susy Fuccillo

Temi più discussi: Susy Fuccillo ricorda il marito scomparso insieme alle figlie; Susy Fuccillo torna a parlare della morte del marito: Il cambiamento più difficile che potessi immaginare; Susy Fuccillo, il dolore per la morte del marito: Non si supera dall'oggi al domani. La mia forza sono le nostre figlie; SUSY FUCCILLO Susy Fuccillo e la perdita del marito: La mia forza sono le nostre figlie.

Susy Fuccillo dopo il lutto per il marito: Metto da parte i social, devo proteggere le mie figlieSusy Fuccillo torna a parlare della morte del marito a tre mesi dal lutto. L’ex ballerina di Amici spiega i motivi della sua assenza dai social, ammettendo di aver preso una scelta per il bene delle ... fanpage.it

Amici, Susy Fuccillo parla della morte del marito: Come sto davvero e come faccio ad andare avantiAmici di Maria De Filippi, l'ex ballerina Susy Fuccillo rivela come la sua vita è cambiata dopo la scomparsa del marito ... gossipetv.com

In questo periodo della mia vita sto affrontando il cambiamento più difficile che potessi immaginare". Susy Fuccillo si è fatta viva sui social dopo settimane di silenzio. Da quando il marito è venuto a mancare all’improvviso, lo scorso dicembre, la sua presenza facebook

L'ex ballerina di #amici25 Susy Fuccillo ricorda suo marito Salvatore Raciti, morto a 41 anni lo scorso dicembre per un malore improvviso. x.com