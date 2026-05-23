Il sassofonista britannico Dick Parry, noto per aver suonato con i Pink Floyd, è deceduto all'età di 83 anni. La notizia è stata comunicata da David Gilmour sui social media. Parry ha contribuito con il suo strumento a definire alcuni dei brani più famosi della band, lasciando un segno duraturo nella musica. La sua morte segna la perdita di un musicista che ha avuto un ruolo importante nella storia dei Pink Floyd.

Il suo sax ha cambiato la storia della musica e ha reso leggendaria quella dei Pink Floyd. È lo stesso David Gilmour ad annunciare sui social la morte Dick Parry, celebre sassofonista britannico dei Pink Floyd che aveva 83 anni. L'omaggio di David Gilmour sui social «Il mio caro amico Dick Parry - scrive Gilmour in un post corredato con varie foto - è morto». E aggiunge: «Il suo senso del ritmo e il suo timbro rendono il suo modo di suonare il sassofono inconfondibile, una firma di straordinaria bellezza che è nota a milioni di persone ed è una parte così importante di canzoni come Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, Us and Them e Money ». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Addio a Dick Parry, il sax dei Pink Floyd: l'addio di David Gilmour

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Addio a Dick Parry, Sax Leggendario dei Pink Floyd

Sullo stesso argomento

Addio a Dick Parry, il sax che ha reso immortale il suono dei Pink Floyd(Adnkronos) – È morto all’età di 83 anni Dick Parry, il celebre sassofonista britannico che contribuì a definire il sound dei Pink Floyd in alcuni...

Addio al sassofonista Dick Parry, storico collaboratore dei Pink FloydSi è spento, a 83 anni, Dick Parry, sassofonista presente in alcuni dei brani e tour più famosi dei Pink Floyd; non si conoscono ancora le cause del...

È morto all’età di 83 anni #DickParry, il celebre sassofonista britannico che contribuì a definire il sound dei #PinkFloyd in alcuni dei loro brani più iconici. La notizia è stata annunciata da David Gilmour attraverso i social network, senza specificare le cause e x.com

David Gilmour annuncia l'addio a Dick Parry, storico sax dei Pink FloydÈ scomparso Dick Parry, il sassofonista britannico la cui firma sonora ha segnato in modo indelebile il sound dei Pink Floyd. La notizia della sua morte, avvenuta all'età di 83 anni, è stata annunciat ... it.blastingnews.com

Addio a Dick Parry, il sax dei Pink Floyd: l'addio di David GilmourIl suo sax ha cambiato la storia della musica e ha reso leggendaria quella dei Pink Floyd . È lo stesso David Gilmour ad annunciare sui social la morte Dick ... gazzettadelsud.it