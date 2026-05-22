Addio a Carlo Petrini fondatore di Slow Food
È deceduto nel cuneese all'età di 76 anni Carlo Petrini, noto per aver fondato Slow Food e Terra Madre. È stato anche co-fondatore delle comunità Laudato Sì, ispirate all’Enciclica di Papa Francesco. La sua morte segna la fine di una figura che ha avuto un ruolo importante nel movimento per la tutela del cibo e dell’ambiente. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.
Si è spento nel cuneese, Carlo Petrini, aveva 76 anni. Fondatore di Slow Food e Terra Madre, è stato anche co-fondatore delle comunità Laudato Sì ispirate all’Enciclica di Papa Francesco. Servizio di Amelia Cartia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food
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