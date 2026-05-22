È morto Carlo Petrini addio al fondatore di Slow Food e Terra Madre

È venuto a mancare all’età di 76 anni Carlo Petrini, noto gastronomo, giornalista e scrittore. È stato il fondatore di Slow Food e Terra Madre, due iniziative che hanno avuto un ruolo importante nel promuovere un approccio diverso al cibo. La sua attività ha portato alla creazione di un movimento internazionale che si occupa di temi legati alla qualità, alla sostenibilità e all’equità nel settore alimentare. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama culturale e gastronomico.

Il gastronomo, giornalista e scrittore aveva 76 anni. Dalla sua visione è nato un movimento mondiale che ha cambiato il modo di pensare il cibo: buono, pulito e giusto per tutti. Il gastronomo, giornalista e scrittore aveva 76 anni. Dalla sua visione è nato un movimento mondiale che ha cambiato il modo di pensare il cibo: buono, pulito e giusto per tutti Bra e il mondo della cultura agroalimentare piangono Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food e Terra Madre è morto nella tarda serata di giovedì 21 maggio 2026 nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo. Aveva 76 anni. La notizia è stata resa nota da Slow Food e riportata da ANSA. Con Petrini scompare una delle figure italiane più influenti nel dibattito internazionale sul cibo, sull’ambiente, sulla biodiversità e sul rapporto tra produzione alimentare, territori e comunità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Carlo Petrini è morto, addio al fondatore di Slow Food

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