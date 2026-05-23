Ada e Aldo si sono sposati nel Pronto Soccorso di un ospedale milanese. La cerimonia si è svolta nonostante Ada avesse accusato un malore 24 ore prima, che ha portato al suo ricovero improvviso. La coppia ha deciso di procedere con il matrimonio nel reparto di emergenza, senza posticipare la data. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle condizioni di salute di Ada o alle circostanze dell’evento.

Milano, 23 maggio 2026 – Nessuno ostacolo al vero amore. Ed è per questo che Ada e Aldo sono riusciti a convolare a nozze, nonostante la futura sposa abbia accusato un malore 24 ore prima del fatidico sì, che l’ha costretta a un ricovero improvviso. Nel giro di poche ore la cerimonia è stata riorganizzata in una nuova location: non più il Municipio, ma la sala riunioni dei medici del Pronto Soccorso Generale del Policlinico di Milano. Il destino è intervenuto a loro sfavore, ma la famiglia è riuscita comunque a trovare il modo di festeggiare. Il malore. Ada e Aldo erano pronti per il matrimonio, ma nelle 24 ore prima le condizioni di salute della sposa sono peggiorate costringendola al ricovero in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ada e Aldo, matrimonio nel Pronto Soccorso del Policlinico di Milano: un malore 24 ore prima non impedisce il “sì”

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Un malore il giorno prima del matrimonio, Ada e Aldo si sposano al Policlinico di Milano24 ore prima del fatidico sì, Ada ha avuto un malore a causa del quale è stata ricoverata al Policlinico di Milano.

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