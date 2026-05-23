Ad Eco Mob in piazza della Rinascita lo stand esperienziale della Regione Abruzzo

Da ilpescara.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anche la Regione Abruzzo, con il dipartimento turismo, partecipa attivamente con uno stand assieme alle camere di commercio ad EcoMob City Expo, la manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile, all’innovazione tecnologica e alla transizione ecologica, in programma fino a domani in Piazza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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