Ad Eco Mob in piazza della Rinascita lo stand esperienziale della Regione Abruzzo
Anche la Regione Abruzzo, con il dipartimento turismo, partecipa attivamente con uno stand assieme alle camere di commercio ad EcoMob City Expo, la manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile, all’innovazione tecnologica e alla transizione ecologica, in programma fino a domani in Piazza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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