Stand by me e El tram de Opcina in piazza Unità | è l' Ukulele Flash Mob

In occasione della Maker Faire Trieste 2026, l’associazione Italo Americana FVGAmerican Corner Trieste è lieta di invitare il pubblico a un evento musicale unico e coinvolgente: il secondo Ukulele Flash Mob in piazza Unità d’Italia. L'appuntamento è sabato 9 maggio 2026 dalle 14:30. L'eventoIl.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Notizie correlate

Medici in piazza: flash mob per salvare le Ong a GazaDavanti agli ospedali di Lucca e Barga, come in oltre 60 strutture sanitarie italiane, si prepara una mobilitazione senza precedenti.

I Cav dicono no al Ddl Bongiorno, flash mob in piazza GiordanoFoggia dice no al Ddl Bongiorno: in piazza la protesta per la difesa del consenso I Centri Antiviolenza della provincia di Foggia hanno manifestato...