Settimana della Carta | flash mob creativo in piazza della Libertà per la PaperWeek
Martedì 14 aprile alle 9 si terrà in piazza della Libertà un flash mob per la Settimana della Carta, promossa da Comieco. Oltre 5.000 testi già utilizzati verranno raccolti per creare il grande manifesto della manifestazione, che si concentra sulla promozione del riciclo di carta e cartone a livello nazionale. L’evento coinvolgerà cittadini e studenti, che parteciperanno a questa iniziativa creativa.
Oltre 5.000 testi riusati diventeranno il grande manifesto salernitano della settimana nazionale dedicata al riciclo di carta e cartone promossa da Comieco: appuntamento per martedì 14 aprile, dalle 9.30 alle 13, in Piazza della Libertà, dove studenti, associazioni e cittadini daranno vita a un.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Il Flash Mob poetico della Cesalpino per la Giornata Mondiale della PoesiaArezzo, 16 marzo 2026 – In occasione della Giornata Mondiale della Poesia che quest’anno si festeggerà il 21 marzo, primo giorno di primavera,...
Flash-mob per la parità di genere. In quaranta a manifestare in piazzaOltre quaranta persone ieri mattina si sono riunite in piazza XX Settembre per partecipare al flash mob organizzato da Filcams Cgil per...