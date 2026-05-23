Acqua di Parma sta promuovendo una campagna estiva che punta su un’estetica di lusso e raffinatezza, con un focus su atmosfere eleganti e sofisticate. La strategia include immagini e contenuti che enfatizzano uno stile di vita esclusivo, associato al marchio. La comunicazione si rivolge a un pubblico interessato a esperienze di alta gamma, con l’obiettivo di rafforzare l’immagine di un brand che incarna l’eccellenza italiana nel settore del lusso.

Okay ma possiamo parlare del fatto che Acqua di Parma abbia deciso di vivere la sua main character summer nel modo più chic possibile? Per festeggiare i suoi 110 anni, il brand italiano sta letteralmente creando un universo coastal-core tra profumi, beach club energy, capsule collection e vibes da “ricca in vacanza a Portofino che beve spritz alle 16”. Acqua di Parma trasforma Portofino nel place to be dell’estate 2026 (come se Portofino ne avesse bisogno). E onestamente? È tutto così perfettamente curated che sembra uscito da un Pinterest board chiamato Italian Summer But Make It Expensive. La nuova obsession si chiama Paraggi, mini paradiso ligure super esclusivo a due passi da Portofino, dove il brand ha appena aperto una boutique stagionale immersa nel verde, nel sole e nell’estetica quiet luxury più cinematografica del pianeta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Acqua di Parma sta trasformando l’estate italiana in un aesthetic mood ultra-luxury

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