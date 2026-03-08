Come l’IA sta trasformando la nostra visione sulla guerra

L'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui si affrontano e si percepiscono i conflitti armati. Con l'uso di sistemi automatizzati e tecnologie avanzate, si riducono le operazioni sul campo e la presenza di soldati sul terreno. Questa evoluzione modifica il rapporto tra le persone e la guerra, rendendola meno visibile e più gestibile attraverso strumenti digitali.

In un mondo in cui ci sono meno "boots on the ground" la guerra la percepiamo come un fenomeno sempre più distante. Nature approfondisce il fenomeno secondo cui droni e sistemi automatici stanno riducendo man mano il contatto diretto con la violenza. Incluso l'uso dell'intelligenza artificiale per colpire gli obiettivi. «La potenziale proliferazione della guerra basata sull'IA sembra imminente». «Il rapido sviluppo tecnologico sta superando la lentezza delle discussioni internazionali », afferma sul sito della rivista scientifica il politologo Michael Horowitz dell'Università della Pennsylvania a Philadelphia.

