La guerra dei droni sta trasformando il campo di battaglia e l’Italia non è pronta

Da diverso tempo, il conflitto in Ucraina si è evoluto, spostandosi da scontri diretti a operazioni che mirano a impedire al nemico di mantenere le posizioni. Tra le nuove strategie impiegate, i droni hanno assunto un ruolo sempre più centrale, contribuendo a modificare le dinamiche sul campo. Tuttavia, l’Italia sembra non aver ancora sviluppato una preparazione adeguata per affrontare questa nuova minaccia tecnologica.

La guerra in Ucraina ha cambiato da tempo natura. In ampie zone del fronte non si combatte più per conquistare terreno, ma per rendere impossibile al nemico restarci. I droni hanno trasformato il campo di battaglia in uno spazio costantemente osservato, dove ogni soldato viene individuato e colpito prima ancora del contatto diretto. L’Ucraina ha costruito una macchina militare chirurgica aguzzando il suo ingegno tecnologico. Al momento basta una decina di migliaia di operatori per svuotare progressivamente le linee nemiche, colpendo uomini e mezzi con continuità. Un modello efficace che sta mettendo sotto pressione la novecentesca strategia russa, fondata sull’impiego massiccio di uomini e sulla disponibilità ad assorbire perdite elevate.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Ukrainian Drones STRIKE Russia’s Largest Radar – Then THIS Happened…

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