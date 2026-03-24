LIVE Sci alpino Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | ANNA TROCKER DA SOGNO! Nelle 10 a 17 anni! E si mette Colturi alle spalle…

La gara di slalom femminile si svolge a Lillehammer nel corso dei Giochi Olimpici del 2026. La competizione si tiene tra le 10 e le 17, con le atlete che scendono in ordine di pettorale. Tra le partecipanti, una giovane atleta di 17 anni ottiene un risultato positivo e supera un'altra concorrente, di nome Colturi. La diretta trasmette aggiornamenti sui pettorali e sugli orari di partenza. È prevista anche una gara di gigante maschile alle 9.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.30 E 12.30 14:01 Sara Hector perde oltre quattro decimi nel finale e chiude seconda con +0.73. 13:59 L’austriaca Katharina Truppe gestisce nel finale il margine di vantaggio e passa in testa con 92 centesimi. 13:58 Marion Chevrier chiude in terza posizione con +0.47. 13:57 La classifica provvisoria delle prime dieci 1 Caitlin McFarlane FRA 2:10.20 2 Anna Trocker ITA +0.28 3 Cornelia Oehlund SWE +0.51 4 Melanie Meillard SUI +0.56 5 Camille Rast SUI +0.71 6 Hanna Aronsson Elfman SWE +0.73 7 Dzenifera Germane LAT +0.86 8 Lara Colturi ALB +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: ANNA TROCKER DA SOGNO! Nelle 10 a 17 anni! E si mette Colturi alle spalle… Articoli correlati LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Anna Trocker nelle 15! Shiffrin domina, alle 13.30 la seconda mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin-Aicher, si decide tutto. C’è Anna TrockerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9. Una raccolta di contenuti su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin senza rivali, Della Mea a ridosso della top10; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin vince slalom femminile di Are; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale. LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: fantastica Anna Trocker! Manche all’attacco e primi punti in Coppa del Mondo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.30 E 12.30 13:47 La svedese Aronsson Elfman ... oasport.it LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Stockinger e Pinturault in testa, lontani gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.30 E 13.30 12.54 Sbaglia anche Kristoffersen che chiude con 1 ... oasport.it , Franz Klammer è stato uno dei più grandi campioni dello sci alpino, simbolo di coraggio e innovazione nella discesa libera. Nato in Carinzia nel 1953, si è rapidamente imposto sulle s - facebook.com facebook POKER DI VITTORIE Vogliamo parlare del weekend dello sci alpino azzurro Abbiamo dato spettacolo nelle prove veloci delle finali di Coppa del Mondo! Dominik Paris, Sofia Goggia e Laura Pirovano: un tris d’assi imbattibile! Riviviamo le emozio x.com