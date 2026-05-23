La polizia ha effettuato un blitz in una abitazione a Acireale, arrestando un uomo di 53 anni. Durante l’operazione sono stati trovati droga e pezzi di auto rubati. L’uomo gestiva entrambe le attività all’interno di un’officina privata situata tra le mura della sua casa. Gli agenti hanno sequestrato sostanze stupefacenti e pezzi di veicoli rubati, e hanno eseguito perquisizioni anche nell’officina. La persona arrestata è stata portata in carcere e l’indagine prosegue.

? Domande chiave Cosa nascondeva l'officina privata dietro le mura della casa?. Come faceva l'uomo a gestire contemporaneamente droga e pezzi rubati?. Quali altri veicoli sono stati individuati grazie ai controlli in tempo reale?. Chi altro collaborava alla gestione di questo centro di smistamento illegale?.? In Breve Sequestrati 25 grammi di marijuana e materiale per confezionamento in cucina.. Recuperati motori e carrozzeria di un'auto rubata pochi giorni fa.. Trovati due motocicli rubati con tentato alterazione del numero di telaio.. Operazione condotta dai Carabinieri di Aci Sant’Antonio, Acireale e Nicolosi.. Un uomo di 53 anni residente ad Acireale è stato arrestato dai Carabinieri dopo una perquisizione che ha portato al ritrovamento di droga e componenti meccanici rubati all’interno della sua abitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acireale, blitz in casa: droga e pezzi di auto rubati, arrestato 53enne

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