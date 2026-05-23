Un appello al cambiamento di mentalità è stato lanciato durante un discorso pubblico, sottolineando la necessità di modificare atteggiamenti economici, civili e religiosi per affrontare il problema della Terra dei Fuochi. Si parla di un processo che coinvolge diversi aspetti della società, con l’obiettivo di promuovere un risanamento concreto e duraturo. Nessuna indicazione su azioni specifiche o tempi, solo un invito a ripensare i propri valori.

"Sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa a edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero Pianeta. Tra le persone, le istituzioni, le organizzazioni pubbliche e private occorre consolidare e allargare il patto che già sta portando i primi frutti sul piano educativo e sociale. Non soltanto contrasterà e scardinerà le alleanze criminali, ma positivamente collegherà e moltiplicherà le migliori forze e le grandi idee che già sono nei vostri cuori". È stato chiaro Papa Leone XIV ad Acerra, nel corso della visita alla Terra dei Fuochi. "Qui vorrei ringraziare quei "pionieri" che, col loro impegno... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Acerra, Papa Leone: "Serve cambiamento di mentalità per risanare la Terra dei Fuochi"

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