acerra il papa duro contro chi inquina e uccide

Durante la visita a Acerra, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Papa ha pronunciato un discorso in cui ha criticato chi inquina e uccide. Le sue parole sono state rivolte a coloro che danneggiano l’ambiente e la vita umana. La visita si è svolta nel contesto di un evento pubblico nel comune napoletano. Non sono stati riportati altri dettagli sul contenuto specifico del discorso o sull’intera giornata.

Ad Acerra, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Papa, in occasione della sua visita nel comune napoletano, ha pronunciato il suo discorso. Acerra si trova ella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l’inquinamento ambientale legato allo smaltimento illegale dei rifiuti. “Un esercito di pace guarirà questa terra”, ha detto Papa Prevost rivolgendosi ai fedeli e alle famiglie delle vittime dell’inquinamento. Acerra, l’arrivo di Prevost. Atterrato nel campo sportivo “Arcoleo” di Acerra, il pontefice ha raggiunto il duomo. Qui ha incontrato i vescovi, il clero, i religiosi e le famiglie delle vittime di inquinamento ambientale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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