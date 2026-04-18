A Lissone, un uomo di 36 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Desio con l’applicazione del braccialetto elettronico. La misura è stata adottata dopo che l’uomo, residente a Milano ma originario di Desio, ha superato i limiti imposti dal tribunale avvicinandosi troppo alla sua ex compagna. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito a questa violazione.

Un uomo di 36 anni, originario di Desio ma residente a Milano, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Desio dopo aver violato i limiti imposti dal tribunale, avvicinandosi pericolosamente alla sua ex compagna. L’intervento è scattato intorno alle ore 20 di ieri, quando la tecnologia di monitoraggio ha segnalato una minaccia imminente, permettendo alle forze dell’ordine di intervenire prima che il pericolo si trasformasse in un episodio di violenza fisica. La vicenda si è snodata lungo l’asse tra Desio e Lissone. Il sistema di sorveglianza elettronica applicato all’indagato ha generato due segnali d’allarme consecutivi, indicando che il soggetto stava infrangendo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, con una distanza minima stabilita di 500 metri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Codice Rosso a Lissone: braccialetto elettronico ferma un uomo

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