Accordo raggiunto | sospeso lo sciopero delle maschere del Centro Santa Chiara

Lo sciopero delle maschere del Centro Santa Chiara, programmato per oggi, è stato sospeso dopo un accordo tra le sigle sindacali Slc Cgil e UilFpc, e la Cooperativa CSU con CLA. Nelle ultime ore, le parti hanno raggiunto un'intesa che ha evitato l'azione di protesta. La sospensione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’accordo.

Lo sciopero delle maschere del Centro culturale Santa Chiara, previsto per oggi sabato 23 maggio, è scongiurato: nelle scorse ore è stato trovato l’accordo tra Slc Cgil e UilFpc con CLA e la Cooperativa CSU. Lavoratrici e lavoratori hanno ottenuto il riconoscimento, per tutti, dell’indennità di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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